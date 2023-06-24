Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебро на этапе «Большого шлема» в Монголии

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев занял второе место на этапе «Большого шлема» в весовой категории до 73 кг. Турнир проходит в Улан-Баторе (Монголия).

В финальном поединке соревнований Лаврентьев проиграл японскому спортсмену Кену Ойоши. Третье место заняли российский дзюдоист Аюб Хажалиев и монгольский спортсмен Эрденбаяр Батзая.

Бронзовую медаль у женщин в категории до 70 кг завоевала россиянка Мадина Таймазова, которая в поединке за третье место одолела соотечественницу Дарью Храмойкину. У мужчин в весовой категории до 81 кг третьим стал Алан Хубецов.

Этап серии «Большого шлема» в Улан-Баторе проходит с 23 по 25 июня. Напомним, российские спортсмены выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.