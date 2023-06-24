В Подмосковье до 1 июля отменены все массовые мероприятия на открытом воздухе, а также в образовательных учреждениях. Соответствующее заявление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
В частности, документ запрещает все «торжественные, спортивные, физкультурные и зрелищные мероприятия на открытом воздухе». Исключение составляют публичные мероприятия, организованные и проводящиеся с участием властей. Приказ вступил в силу сегодня, 24 июня.
Ранее в Москве и Московской области был введён режим контртеррористической операции, а также отменены или перенесены все массовые мероприятия, которые должны были пройти в эти выходные. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным днём и призвал жителей города не выходить на улицы без необходимости.
- 24 июня 2023
-
19:25
-
19:15
-
18:29
-
16:52
-
16:33
-
15:23
-
14:01
-
12:31
-
09:59
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
04:57
-
03:18
-
03:11
-
02:53
-
01:00
- 23 июня 2023
-
23:51
-
23:45
-
23:25
-
23:19
-
22:57
-
21:35
-
21:14
-
20:51
-
17:24
-
14:50
-
13:37
-
13:20
-
13:18
-
12:59
-
12:42
-
10:30
-
01:35
-
00:59