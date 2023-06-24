В Подмосковье до 1 июля отменены все массовые мероприятия на открытом воздухе

В Подмосковье до 1 июля отменены все массовые мероприятия на открытом воздухе, а также в образовательных учреждениях. Соответствующее заявление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

В частности, документ запрещает все «торжественные, спортивные, физкультурные и зрелищные мероприятия на открытом воздухе». Исключение составляют публичные мероприятия, организованные и проводящиеся с участием властей. Приказ вступил в силу сегодня, 24 июня.

Ранее в Москве и Московской области был введён режим контртеррористической операции, а также отменены или перенесены все массовые мероприятия, которые должны были пройти в эти выходные. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным днём и призвал жителей города не выходить на улицы без необходимости.