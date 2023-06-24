Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян от своих соревнований

Конгресс Европейской конфедерации фехтования (EFC), который прошёл в Кракове, отстранил от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов, а также приостановил членство в EFC национальных федераций России и Беларуси, сообщает Inside the Games.
Оба предложения исходили от президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева и были приняты 23 голосами «за» и 10 «против», поданными от 43 федераций-членов.
Этим решением EFC отстранила россиян и белорусов от участия в молодёжных (до 23 лет) и юношеских соревнованиях. Турниры среди взрослых проходят под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), которая ранее одной из первых разрешила спортсменам двух стран выступать в нейтральном статусе. Это решение можно рассматривать как возражение EFC против действий FIE.
Это решение также означает, что россияне и белорусы не могут входить в исполком и комиссии EFC.
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