Толкательница ядра приняла участие в забеге на 100 м с барьерами на Европейских играх
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Бельгийская толкательница ядра Жолиен Боумкво приняла участие в забеге на 100 метров с барьерами на Европейских играх, проходящих в Кракове (Польша). Спортсменка была вынуждена это сделать в экстренном порядке, так как её партнёрша по сборной, барьеристка Анне Загре, получила травмы и не могла выступать.
Жолиен Боумкво показала в забеге результат 32,81 секунды и заняла восьмое место. Благодаря её выступлению сборная Бельгии получила два очка в общий зачёт турнира. Победу в забеге одержала испанка Тереза Эррандонеа, которая преодлела дистанцию за 13,22 секунды.
Ранее бельгийская спортсменка стала седьмой в своём профильном виде спорта, толкании ядра: она завершила соревнования с результатом 16,58 метра.
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