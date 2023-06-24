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Толкательница ядра приняла участие в забеге на 100 м с барьерами на Европейских играх

Толкательница ядра приняла участие в забеге на 100 м с барьерами на Европейских играх
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Бельгийская толкательница ядра Жолиен Боумкво приняла участие в забеге на 100 метров с барьерами на Европейских играх, проходящих в Кракове (Польша). Спортсменка была вынуждена это сделать в экстренном порядке, так как её партнёрша по сборной, барьеристка Анне Загре, получила травмы и не могла выступать.

Жолиен Боумкво показала в забеге результат 32,81 секунды и заняла восьмое место. Благодаря её выступлению сборная Бельгии получила два очка в общий зачёт турнира. Победу в забеге одержала испанка Тереза ​​Эррандонеа, которая преодлела дистанцию за 13,22 секунды.

Ранее бельгийская спортсменка стала седьмой в своём профильном виде спорта, толкании ядра: она завершила соревнования с результатом 16,58 метра.

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