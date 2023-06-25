Зарнел Хьюз стал лидером сезона на дистанции 100 м с рекордом Великобритании

Британский спринтер Зарнел Хьюз установил лучший результат сезона в мире на мужской стометровке, пробежав дистанцию за 9,83 секунды на этапе золотой категории Континентального тура «Гран-при Нью-Йорка», сообщает NBC.

Этот результат стал также личным рекордом 27-летнего спортсмена и рекордом Великобритании. Ранее достижение равнялось 9,87 секунды и принадлежало Линфорду Кристи, который показал этот результат почти 30 лет назад, на ЧМ в Штутгарте в августе 1993 года. Из представителей европейских стран быстрее Хьюза 100 м пробегал только олимпийский чемпион Игр в Токио итальянец Марсель Джейкобс. Вторым в забеге финишировал ямаец Аким Блейк (9,93), а третьим американец Кристиан Коулман (10,02).

На двухсотметровке победу одержал американец Ноа Лайлз с результатом 19,83 секунды. Он не дотянул до принадлежащего ему лучшего времени сезона (19,67). Однако он в 34-й раз в карьере пробежал 200 м из 20 секунд и сравнялся по этому количеству с знаменитым ямайским спринтером Усэйном Болтом.

На дистанции 400 м у женщин победу одержала рекордсменка мира на 400 м с барьерами Сидни Маклафлин-Леврон. Время американки на «гладкой» четырёхсотметровке 49,51 секунды стало её личным рекордом.