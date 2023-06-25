Сегодня, 24 июня, в Кракове (Польша) продолжатся Европейские игры, на которых проходит квалификация на Олимпиаду в Париже (Франция). В общей сложности соревнования состоятся по 29 летним видам спорта. Турнир закончится 2 июля.
Европейские игры – 2023: расписание соревнований 25 июня. Финалы
Стрельба из лука: смешанные команды (классические и блочные луки)
Лёгкая атлетика: женщины (бег: 1500 м, 3000 м с препятствиями, 200 м; прыжки в длину, прыжки в высоту, метание копья), мужчины (бег: 5000 м, 200 м; метание ядра и копья, прыжки в высоту), смешанная эстафета
Спортивное скалолазание: женщины и мужчины (боулдеринг)
Прыжки в воду: мужские дуэты (10 м, платформа), женщины (3 м, трамплин)
Фехтование: женщины (рапира), мужчины (сабля)
Езда на горном велосипеде: мужские и женские финалы
Стрельба: мужская и женская стендовая стрельба, мужчины (винтовка, 50 м с трёх позиций)
Синхронное плавание: командные соревнования
Тхэквондо: женщины до 62 и 67 кг, мужчины до 74 и 80 кг
- 25 июня 2023
-
09:00
-
03:24
-
01:18
-
00:53
- 24 июня 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:44
-
20:32
-
20:20
-
19:25
-
19:15
-
18:29
-
16:52
-
16:33
-
15:23
-
14:01
-
12:31
-
09:59
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
04:57
-
03:18
-
03:11
-
02:53
-
01:00
- 23 июня 2023
-
23:51
-
23:45
-
23:25
-
23:19
-
22:57
-
21:35
-
21:14
-
20:51
-
17:24