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Сегодня, 24 июня, в Кракове (Польша) продолжатся Европейские игры, на которых проходит квалификация на Олимпиаду в Париже (Франция). В общей сложности соревнования состоятся по 29 летним видам спорта. Турнир закончится 2 июля.

Европейские игры – 2023: расписание соревнований 25 июня. Финалы

Стрельба из лука: смешанные команды (классические и блочные луки)

Лёгкая атлетика: женщины (бег: 1500 м, 3000 м с препятствиями, 200 м; прыжки в длину, прыжки в высоту, метание копья), мужчины (бег: 5000 м, 200 м; метание ядра и копья, прыжки в высоту), смешанная эстафета

Спортивное скалолазание: женщины и мужчины (боулдеринг)

Прыжки в воду: мужские дуэты (10 м, платформа), женщины (3 м, трамплин)

Фехтование: женщины (рапира), мужчины (сабля)

Езда на горном велосипеде: мужские и женские финалы

Стрельба: мужская и женская стендовая стрельба, мужчины (винтовка, 50 м с трёх позиций)

Синхронное плавание: командные соревнования

Тхэквондо: женщины до 62 и 67 кг, мужчины до 74 и 80 кг