Гимнастка Назаренко раскритиковала поведение русскоязычного населения за границей

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко раскритиковала поведение русскоязычных за границей.

«Если ты относишься к этому миру и к людям с добрым намерением, жизнь начинает меняться.

Люди не хотят дружить с людьми, которые не nice с ними, и я заметила, что некоторое русскоязычное население абсолютно ведёт себя не nice с другими людьми, как у себя в стране, так и за её пределами, а потом жалуются на судьбу, что у них всё не так в жизни, и не могут понять, почему к русским такое отношение. А оно так и будет, пока сами вы не изменитесь.

Хочу отметить, что существуют как адекватные, так и неадекватные люди в любой нации», – написала спортсменка на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личная страница Анастасии Назаренко в социальных сетях

В 2012 году за высокие результаты на Олимпийских играх, проходивших в Лондоне, и за огромный вклад в развитие спорта чемпионке был вручён Орден Дружбы. В 2013 году Назаренко была удостоена Почётной грамоты президента Российской Федерации за отличные показатели по итогам Универсиады в Казани. В прошлом году она получила гражданство США.