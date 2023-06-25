Многократный чемпион Московской области по высшему пилотажу погиб в авиакатастрофе
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В подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет Як-52, управлял которым Евгений Бессмертный – многократный чемпион Московской области по высшему пилотажу.
Самолет отрабатывал фигуры высшего пилотажа во время тренировочного полёта. Спортсмен готовился к соревнованиям. По предварительным данным, на борту с молодым человеком была его девушка.
Из-за недостаточной высоты самолёт не смог выйти из фигуры и рухнул на землю.
Молодой человек учился на четвёртом курсе Ульяновского авиационного института. Сегодня он готовился к очередным соревнованиям в Подмосковье. Предположительно, ему было 24 года. А спортивный самолёт принадлежал его матери.
На месте крушения самолёта Як-52 работают экстренные службы, причины происшествия выясняются.
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