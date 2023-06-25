Стала известна личность девушки, погибшей с чемпионом по высшему пилотажу

Стала известна личность пассажирки, погибшей с чемпионом Московской области по высшему пилотажу Евгением Бессмертным при падении легкомоторного самолета Як-52 в Подмосковье. Вместе с 24-летним пилотом находилась девушка его друга, 17-летняя Арина Чубахина.
При крушении самолёта парень Арины был на аэродроме и видел всё происходящее.
Руководство аэродрома Малино говорит, что 900 метров было достаточно для выполнения фигуры. В причинах крушения разбираются следователи, сообщает Телеграм-канал «112».
Напомним, ранее стало известно о крушении в подмосковном поселке Малино легкомоторного самолета Як-52, которым управлял Евгений Бессмертный – многократный чемпион Московской области по высшему пилотажу. Самолёт отрабатывал фигуры высшего пилотажа во время тренировочного полёта. Спортсмен готовился к соревнованиям.
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