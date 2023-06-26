Президент Федерации фехтования Украины призвал применить санкции к России и Беларуси

Михаил Ильяшев, президент Федерации фехтования Украины, прокомментировал решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян и белорусов от соревнований.

«Можно считать, что это первая победа украинского фехтования в Кракове. Мы очень рады, что нас наконец-то услышали и поддержали!

Мы надеемся, что Международная федерация фехтования последует примеру Европейской конфедерации фехтования и также применит санкции против федераций фехтования России и Беларуси, чья деятельность подрывает основы организации международного спорта и бросает тень на всё мировое фехтовальное сообщество», — приводит слова Ильяшева официальный сайт Федерации фехтования Украины.

Ранее конгресс Европейской конфедерации фехтования (EFC), который прошёл в Кракове, отстранил от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов, а также приостановил членство в EFC национальных федераций России и Беларуси.