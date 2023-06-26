Подведены итоги 10-й премии «Спорт и Россия»

22 июня в Moscow Country Club состоялись форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» и подведение итогов 10-й премии «Спорт и Россия 2023». Лидеры отрасли, представители бизнеса, спортсмены, инвесторы и те, кто интересуется темой спорта, обменялись опытом и обсудили самые актуальные вопросы спортивной индустрии.

Основные темы форума:

какие виды спорта нуждаются в большем маркетинге;

как киберспорт становится всё более перспективным в России и в мире;

как привлечь больше людей к активному образу жизни и другие.

Впервые в деловую программу были интегрированы «Игры лидеров» – корпоративный турнир между представителями компаний. Каждый участник смог показать не только свою силу и ловкость, выполняя физические упражнения на скорость, но и умение концентрироваться и рассчитывать каждый шаг, играя в мини-гольф. Командам удалось сплотиться и с пользой провести время.

Завершением насыщенного дня стала церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия». На ней были объявлены компании, добившиеся наибольших результатов в области поддержки и популяризации спорта в РФ. В их числе: «Чемпионат», Российская Дрифт Серия, «ВКонтакте», «Атом-спорт», «Ростелеком», Благотворительный фонд Алексея Немова и другие.