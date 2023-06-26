Опубликовано видео крушения самолёта, в котором разбился чемпион по высшему пилотажу
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Опубликовано видео крушения легкомоторного самолёта Як-52, которым управлял многократный чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный.
Самолёт отрабатывал фигуры высшего пилотажа во время тренировочного полёта на подмосковном аэродроме Малино, что недалеко от Ступино. Спортсмен готовился к соревнованиям. В результате крушения погиб сам 24-летний пилот и девушка его друга, 17-летняя Арина Чубахина.
Судя по видео, Як-52 падал почти вертикально. По предварительной версии, Бессмертный выполнял фигуру высшего пилотажа, однако не смог закончить маневр и врезался в землю. По мнению руководства аэродрома Малино, 900 метров было достаточно для выполнения фигуры. В причинах крушения разбираются следователи.
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