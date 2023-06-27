Европейские игры — 2023: результаты соревнований 26 июня

В понедельник, 26 июня, прошёл шестой день Европейских игр, проводящихся в Кракове (Польша), которые являются одним из вариантов прохождения спортсменами квалификации на Олимпиаду в Париже. Было разыграно 12 комплектов медалей.

Европейские игры. Результаты соревнований. 26 июня

Прыжки в воду

Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин, 3 метра

1. Великобритания – 279,90

2. Германия – 276,33

3. Италия – 273, 69.

Мужчины. Трамплин, 1 метр

1. Росс Хаслам (Великобритания) – 422,95.

2. Алексис Жандар (Франция) – 411,50

3. Лоренцо Марсалья (Италия) – 410,55

Фехтование. Мужчины. Рапира

1. Михаль Сесс (Польша)

2. Йонас Винтерберг-Поульсен (Дания)

3. Лоренц Ригер (Германия) и Стеф ван Кампенхаут (Бельгия)

Женщины. Шпага

1. Джоан Фейби Бежура (Украина)

2. Мартина Сватовская-Венгларчик (Польша)

3. Александра Элер (Германия) и Анна Кун (Венгрия)

Стрельба. Скит. Смешанные команды

1. Италия

2. Кипр

3. Великобритания

Женщины. Пистолет. 25 метров

1. Анна Коракаки (Греция) – 27.

2. Антоанета Костадинова (Болгария) – 26

3. Дорен Веннекамп (Германия) – 18.

Женщины. Винтовка с трёх позиций. 50 метров

1. Енни Остре Стене (Норвегия)

2. Наталья Коханска (Польша)

3. Шенейд Макинтош (Великобритания)

Тхэквондо. Мужчины, до 87 кг

1. Иван Шапина (Хорватия)

2. Патрик Дивкович (Словения)

3. Келен Байли (Венгрия)

Мужчины, свыше 87 кг

1. Кейден Каннингем (Великобритания)

2. Деян Георгиевский (Северная Македония)

3. Пашко Божич (Хорватия)

Женщины, до 73 кг

1. Суде Ярен Узунджавдар (Турция)

2. Надица Божанич (Сербия)

3. Альтея Лорен (Франция)

Женщины, свыше 73 кг

1. Нафия Куш (Турция)

2. Александра Ковальчук (Польша)

3. Калина Бояджиева (Болгария)

Настольный теннис. Смешанные пары

1. Германия

2. Венгрия

3. Румыния