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Европейские игры — 2023: расписание соревнований 27 июня

Европейские игры — 2023: расписание соревнований 27 июня
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Сегодня, 27 июня, в Кракове (Польша) продолжатся Европейские игры, на которых проходит квалификация на Олимпиаду в Париже (Франция). В общей сложности соревнования состоятся по 29 летним видам спорта. Турнир закончится 2 июля.

Европейские игры. Финалы. Вторник, 27 июня

Брейк-данс: женские и мужские финалы.

Прыжки в воду: женские пары (10 м, платформа), мужчины (10 м, платформа).

Фехтование: мужчины (шпага), женщины (сабля).

Регби-7: мужские и женские финалы.

Стрельба: стендовая (мужские и женские команды), скорострельный пистолет (25 м, смешанные команды).

Триатлон: женский финал.

Настольный теннис: женский и мужской финал.

В медальном зачёте Европейских игр продолжает лидировать Италия. У команды 18 золотых, 16 серебряных и 26 бронзовых медалей.

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