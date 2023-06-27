Европейские игры — 2023: расписание соревнований 27 июня
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Сегодня, 27 июня, в Кракове (Польша) продолжатся Европейские игры, на которых проходит квалификация на Олимпиаду в Париже (Франция). В общей сложности соревнования состоятся по 29 летним видам спорта. Турнир закончится 2 июля.
Европейские игры. Финалы. Вторник, 27 июня
Брейк-данс: женские и мужские финалы.
Прыжки в воду: женские пары (10 м, платформа), мужчины (10 м, платформа).
Фехтование: мужчины (шпага), женщины (сабля).
Регби-7: мужские и женские финалы.
Стрельба: стендовая (мужские и женские команды), скорострельный пистолет (25 м, смешанные команды).
Триатлон: женский финал.
Настольный теннис: женский и мужской финал.
В медальном зачёте Европейских игр продолжает лидировать Италия. У команды 18 золотых, 16 серебряных и 26 бронзовых медалей.
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