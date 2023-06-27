Олимпийский комитет США выслушает планы МОК относительно участия россиян в играх в Париже

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) безоговорочно поддерживает Украину, но прислушается к любому плану Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Председатель USOPC Джин Сайкс неоднократно заявлял, что поддерживает Украину, но рассмотрит любой план, предложенный МОК. На прошлой неделе МОК заявил, что у него достаточно времени, чтобы принять решение об участии России.

«Мы считаем, что есть много проблем, чтобы убедиться, что мы одновременно поддерживаем олимпийские ценности и поддерживаем самих спортсменов. Мы достаточно изучили ситуацию и готовы дать возможность МОК изучить все варианты допуска, понимая, как российские или белорусские спортсмены, которые действительно нейтральны, могут участвовать в международных соревнованиях.

До сих пор мы придерживались такого подхода, чтобы убедиться, что мы конструктивно смотрим на ситуацию, чтобы поделиться своим мнением», – приводит слова председателя USOPC ESPN US.