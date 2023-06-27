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Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана ушёл из жизни

Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана ушёл из жизни
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Заслуженный мастер спорта Казахстана, участник пекинской Олимпиады 2008 года, чемпион мира, четырёхкратный чемпион Казахстана тяжелоатлет, дисквалифицированный за допинг, Владимир Седов ушёл из жизни на 36-м году жизни.

Тело спортсмена было обнаружено дома – в селе Достык Каратальского района. Отмечается, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

«Согласно показаниям родных, мужчина покончил собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьёй 105 («Доведение до самоубийства»)», – приводит слова полиции kz.tsargrad.

В 2016-м году Седов был дисквалифицирован за употребление допинга после Олимпиады в Пекине. В его организме обнаружили анаболический стероид станозолол. Срок дисквалификации истекал в августе в 2024 года.

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