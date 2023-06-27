Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана ушёл из жизни

Заслуженный мастер спорта Казахстана, участник пекинской Олимпиады 2008 года, чемпион мира, четырёхкратный чемпион Казахстана тяжелоатлет, дисквалифицированный за допинг, Владимир Седов ушёл из жизни на 36-м году жизни.

Тело спортсмена было обнаружено дома – в селе Достык Каратальского района. Отмечается, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

«Согласно показаниям родных, мужчина покончил собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьёй 105 («Доведение до самоубийства»)», – приводит слова полиции kz.tsargrad.

В 2016-м году Седов был дисквалифицирован за употребление допинга после Олимпиады в Пекине. В его организме обнаружили анаболический стероид станозолол. Срок дисквалификации истекал в августе в 2024 года.