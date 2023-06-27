Кенийский бегун чудом поймал эстафетную палочку на лету

Чемпион Кении по лёгкой атлетике Заблон Эквама из команды Сил обороны страны (KDF) смог невероятным образом избежать дисквалификации во время национального первенства. Во время эстафеты 4x400 метров на Национальном стадионе Ньяйо в Найроби (Кения) 25-летний бегун выронил эстафетную палочку, однако смог поймать её прямо на ходу.

Забавный случай был запечатлён на видео и попал в трансляцию. На видео, которое впоследствии завирусилось в интернете видно, как во время движения палочка выскальзывает из рук атлета, попадает в пятку сопернику, бегущему впереди, и отскакивает обратно в руки Экваме.

Стоит отметить, что указанный конфуз не помешал команде Сил обороны страны (KDF) занять второе место по итогам эстафеты.