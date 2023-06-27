Легендарный Майкл Джонсон оценил выступление толкательницы ядра в беге с барьерами

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике, американец Майкл Джонсон оценил выступление толкательницы ядра в беге с барьерами.

«У меня есть начальное представление о большинстве вещей, связанных с лёгкой атлетикой. Сейчас я борюсь с этим. Это отчасти забавно, отчасти мило, отчасти нелепо, отчасти круто, отчасти хорошо, отчасти не очень. Помогите мне с этим. Какие у вас мысли?» – написал Джонсон на личной странице в «Твиттере».

Напомним, бельгийская толкательница ядра Жолиен Боумкво приняла участие в забеге на 100 метров с барьерами на Европейских играх, проходящих в Кракове (Польша). Спортсменка была вынуждена сделать это в экстренном порядке после того, как её партнёрша по сборной, барьеристка Анне Загре, получила травму и не смогла выступать. В итоге Боумкво показала в забеге результат 32,81 секунды и заняла восьмое место.