Бюро Объединённого мира борьбы обсудило вопрос допуска россиян на ЧМ-2023

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) обсудило вопросы допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации, а также необходимость визовой поддержки.

«Сегодня члены бюро UWW ещё раз обсудили актуальные вопросы, в том числе допуск наших спортсменов к соревнованиям. Ещё раз подтверждено, что страны, проводящие мероприятия, обязаны обеспечить визовую поддержку, наши спортсмены допускаются к стартам в нейтральном статусе, как и борцы Беларуси. Есть определённый протокол по каждому спортсмену и специалистам — списки должны подаваться за месяц.

Это касается и предстоящего чемпионата мира, так что готовимся. Есть рекомендация Международного олимпийского комитета, и она реализуется. Есть условия, которые озвучил UWW, и мы их выполняем. Надеюсь, будем выступать на лицензионном чемпионате мира в Сербии», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2023 года пройдёт с 16 по 24 сентября в Белграде, по его итогам будут разыграны 90 квот на Олимпиаду-2024.