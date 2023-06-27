Иск Ханса Ниманна к Магнусу Карлсену на $ 100 млн отклонён судом в США

Федеральный суд США отклонил иск американского шахматиста Ханса Ниманна к лидеру мирового рейтинга норвежцу Магнусу Карлсену, сообщает Chess.com.

Напомним, осенью 2022 года Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. После чего портал chess.com заподозрил американца в читерстве в более чем 100 онлайн-партиях. Ниманн признавал только два нарушения на детских турнирах. Чтобы защитить свою репутацию, американец подал иск в отношении Карлсена, а также компании Play Magnus Group, сайта chess.com и его руководителя Дэнни Ренша, а также соотечественника Хикару Накамуры. Общая сумма ущерба оценивалась в $ 100 млн.

По основным обвинениям иск отклонён полностью. Ряд менее значительных обвинений Ниманн может обжаловать на уровне суда штата.