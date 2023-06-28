Росгвардия проверила Сергея Карякина на соблюдение правил хранения оружия

Сотрудники подмосковной Росгвардии проверили российского гроссмейстера Сергея Карякина на соблюдение правил хранения оружия. Нарушений обнаружено не было.
«Ещё оружие? Ну, я бы не отказался, чтобы было разнообразие. Но одного ружья уже достаточно. Я стреляю не так часто. Для меня это, скорее, хобби. Всё-таки я в первую очередь шахматист. Оружие — это отдушина, прекрасное времяпрепровождение, возможность перезагрузить мысли», — приводит слова Карякина телеграм-канал 360tv.
Напомним, в июне 2023 года ФИДЕ предлагала Карякину выступить на Кубке мира, однако спортсмен отказался, аргументировав свою позицию нежеланием выступать в нейтральном статусе, без российских флага и гимна. Шахматист был дисквалифицирован ФИДЕ в 2022 году из-за своей политической позиции и с тех пор не провёл ни одного международного матча.
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