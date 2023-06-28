Бывший игрок в американский футбол Райан Маллетт погиб в возрасте 35 лет

Бывший американский защитник Райан Маллетт, на протяжении семи лет выступавший в Национальной футбольной лиге (НФЛ), погиб в возрасте 35 лет в результате утопления, сообщает пресс-служба офиса шерифа округа Окалуса (Флорида, США).
Днём 27 июня было зафиксировано обращение в экстренную службу, в котором сообщалось о группе людей, которая купалась в Мексиканском заливе неподалёку от пляжа в Дестине и не могла выбраться на берег. Вскоре спасатели прибыли на место происшествия и достали из воды бездыханного мужчину, позже идентифицированного как Маллетт. Экс-спортсмена экстренно доставили в больницу, где констатировали его смерть.
Маллетт выступал в НФЛ с 2011 по 2017 год. После завершения игровой карьеры Маллетт работал тренером в школьных командах.
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