Известны составы всех команд на «Тур де Франс» — 2023. Власов не выступит на турнире

Опубликованы составы всех команд, которые примут участие в многодневке «Тур де Франс», которая в 2023 году пройдёт с 1 по 23 июля. На турнире не выступит российский велогонщик команды BORA‑Hansgrohe Александр Власов, который будет готовиться к «Вуэльте Испании».

AG2R Citroën

Бен О’Коннор (Австралия)

Бенуа Конфруа (Франция)

Нанс Петерс (Франция)

Оливер Насен (Бельгия)

Орельен Паре-Пэнтр (Франция)

Феликс Галль (Австрия)

Клеман Берте (Франция)

Стэн Девульф (Бельгия)

Alpecin-Deceuninck

Матье ван дер Пул (Нидерланды)

Серен Краг Андерсен (Дания)

Кентен Херманс (Бельгия)

Михаэль Гогль (Австрия)

Яспер Филипсен (Бельгия)

Йонас Рикарт (Бельгия)

Рамон Синкельдам (Нидерланды)

Сильван Дилье (Швейцария)

Arkea-Samsic

Уоррен Баргиль (Франция)

Клеман Шампуссен (Франция)

Лоран Пишон (Франция)

Йенте Бирманс (Бельгия)

Лука Моццато (Италия)

Антони Делаплас (Франция)

Мати Лувель (Франция)

Симон Гульельми (Франция)

Astana Qazaqstan

Алексей Луценко (Казахстан)

Марк Кэвендиш (Великобритания)

Джанни Москон (Италия)

Харольд Техада (Колумбия)

Кес Бол (Нидерланды)

Евгений Фёдоров (Казахстан)

Давид де ла Крус (Испания)

Луис Леон Санчес (Испания)

Bahrain Victorious

Микель Ланда (Испания)

Пейо Бильбао (Испания)

Фред Райт (Великобритания)

Джек Хейг (Австралия)

Матей Мохорич (Словения)

Ваут Пулс (Нидерланды)

Фил Баухаус (Германия)

Никиас Арндт (Германия)

Bora-Hansgrohe

Джей Хиндли (Австралия)

Эмануэль Бухманн (Германия)

Марко Халлер (Австрия)

Боб Юнгельс (Люксембург)

Йорди Меус (Бельгия)

Нильс Политт (Германия)

Дэнни ван Поппель (Нидерланды)

Патрик Конрад (Австрия)

Cofidis

Гийом Мартен (Франция)

Бриан Кокар (Франция)

Йон Исагирре (Испания)

Симон Гешке (Германия)

Алексис Ренар (Франция)

Аксель Зингл (Франция)

Антони Перес (Франция)

Виктор Лафе (Франция)

DSM-Firmenich

Ромен Барде (Франция)

Сэм Уэлсфорд (Австралия)

Мэтью Динхэм (Австралия)

Крис Хэмилтон (Австралия)

Александер Эдмондсон (Австралия)

Кевин Вермерке (США)

Нильс Экхофф (Нидерланды)

Йон Дегенкольб (Германия)

EF Education-EasyPost

Ричард Карапас (Эквадор)

Андрей Амадор (Коста-Рика)

Альберто Беттьоль (Италия)

Эстебан Чавес (Колумбия)

Магнус Корт Нильсен (Дания)

Нейлсон Паулесс (США)

Джеймс Шоу (Великобритания)

Ригоберто Уран (Колумбия)

Groupama-FDJ

Давид Годю (Франция)

Кевин Генитц (Нидерланды)

Штефан Кюнг (Швейцария)

Валентин Мадуа (Франция)

Тибо Пино (Франция)

Оливье ле Гак (Франция)

Кентен Паше (Франция)

Ларс ван ден Берг (Нидерланды)

INEOS Grenadiers

Эган Берналь (Колумбия)

Даниэль Мартинес (Колумбия)

Михал Квятковски (Польша)

Омар Фрайле (Испания)

Томас Пидкок (Великобритания)

Хонатан Кастровьехо (Испания)

Карлос Родригес (Испания)

Бен Тернер (Великобритания)

Intermarche-Circus-Wanty

Биньам Гирмай (Эритрея)

Лилиан Кальмежан (Франция)

Руи Кошта (Португалия)

Луис Мейнтьес (ЮАР)

Адриан Пети (Франция)

Дион Смит (Новая Зеландия)

Майк Теунссен (Нидерланды)

Георг Циммерман (Германия)

Israel-Premier Tech

Дилан Тойнс (Бельгия)

Кристс Нейландс (Латвия)

Корбин Стронг (Новая Зеландия)

Саймон Кларк (Австралия)

Ник Шульц (Австралия)

Юго Уль (Канада)

Гийом Буавен (Канада)

Майкл Вудс (Канада)

Jayco AlUla

Саймон Йейтс (Великобритания)

Дилан Груневеген (Нидерланды)

Крис Харпер (Австралия)

Лоусон Крэддок (США)

Эльмар Рейндерс (Нидерланды)

Люк Дарбридж (Австралия)

Лука Мезгец (Словения)

Кристофер Йюль-Йенсен (Дания)

Jumbo-Visma

Йонас Вингегард (Дания)

Тиш Бенот (Бельгия)

Вилко Кельдерман (Нидерланды)

Сепп Кусс (США)

Кристоф Лапорт (Франция)

Воут ван Арт (Бельгия)

Натан ван Хойдонк (Бельгия)

Дилан ван Барле (Нидерланды)

Lidl-Trek

Джулио Чикконе (Италия)

Тони Галлопен (Франция)

Мадс Педерсен (Франция)

Хуан Педро Лопес (Испания)

Алекс Кирш (Люксембург)

Куинн Симмонс (США)

Маттиас Скельмосе (Дания)

Яспер Стюйвен (Бельгия)

Lotto-Dstny

Калеб Эван (Австралия)

Виктор Кампенартс (Бельгия)

Яспер де Бейст (Бельгия)

Паскаль Инкхоорн (Нидерланды)

Фредерик Фрисон (Бельгия)

Якопо Гуарньери (Италия)

Максим ван Гилс (Бельгия)

Флориан Вермеерш (Бельгия)

Movistar

Энрик Мас (Испания)

Алекс Аранбуру (Испания)

Рубен Геррейру (Португалия)

Горка Исагирре (Испания)

Маттео Йоргенсон (США)

Грегор Мюльбергер (Австрия)

Нельсон Оливейра (Португалия)

Антонио Педреро (Испания)

Soudal-Quick Step

Жюлиан Алафилипп (Франция)

Каспер Асгрен (Дания)

Реми Каванья (Франция)

Тим Деклерк (Бельгия)

Фабио Якобсен (Нидерланды)

Ив Лампарт (Бельгия)

Дрис Девенинс (Бельгия)

Михаэль Меркев (Дания)

TotalEnergies

Петер Саган (Словакия)

Матье Бургодо (Франция)

Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия)

Стефф Крас (Бельгия)

Валентен Феррон (Франция)

Пьер Латур (Франция)

Даниэль Осс (Италия)

Антони Тюржи (Франция)

UAE Team Emirates

Тадей Погачар (Словения)

Адам Йейтс (Великобритания)

Миккель Бьерг (Дания)

Вегард Стаке Ланген (Норвегия)

Рафал Майка (Польша)

Феликс Гроссшартнер (Австрия)

Марк Солер (Испания)

Маттео Трентин (Италия)

Uno-X

Александр Кристофф (Норвегия)

Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия)

Сорен Вэреншельд (Норвегия)

Торстейн Траен (Норвегия)

Расмус Фоссум Тиллер (Норвегия)

Йонас Грегард Вилсли (Дания)

Йонас Абрахамсен (Норвегия)

Антон Чармиг (Дания)