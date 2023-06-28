Александр Алаев покинет пост главы комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.
Решение было принято на исполкоме УЕФА, заседание которого прошло в Ньоне (Швейцария) с участием Алаева. Россиянин был председателем комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года.
«В УЕФА очень положительно отреагировали на мой приезд. Пообщались с коллегами, в том числе неформально. Что касается официальной части, то сегодня отчитался по итогам своей работы за последние шесть лет. В УЕФА сейчас идёт процесс формирования нового состава комитетов на цикл 2023-2027 годов. С коллегами из администрации союза мы приняли совместное решение о том, что я не стану выдвигать свою кандидатуру на новый срок, так как в последний год у меня поменялся род деятельности: я больше не занимаю пост генерального секретаря РФС, не вовлечён в развитие пляжного футбола и футзала. Продолжу работу в другом комитете УЕФА, который сопряжён с моей текущей деятельностью», — приводит слова Алаева ТАСС.
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