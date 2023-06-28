Трёхкратный чемпион мира по велоспорту условно осуждён за вождение в нетрезвом виде

Трёхкратный чемпион мира, словацкий велогонщик Петер Саган приговорен к трём месяцам лишения свободы условно за вождение скутера в Монако в нетрезвом виде, сообщает Monaco-Matin. Действие его водительских прав также приостановлено на три месяца.
Инцидент случился 12 мая, когда Саган на глазах у представителей правопорядка безуспешно пытался припарковать свой скутер там, где оставляют велосипеды. Проведённый тест показал высокое содержание алкоголя в организме спортсмена. В 2021 году велогонщик, который проживает в Монако, уже был оштрафован местными властями на € 5 тыс. за нападение на полицейского в нетрезвом виде, поэтому теперь в отношении словака решили применить другое наказание – условный срок.
33-летний Саган входит в тройку самых высокооплачиваемых велогонщиков планеты. Петер трижды выигрывал групповую гонку на чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и семь раз становился лучшим в спринтерском зачёте веломногодневки «Тур де Франс».
- 29 июня 2023
-
00:13
- 28 июня 2023
-
23:38
-
23:13
-
21:44
-
21:09
-
20:43
-
18:16
-
14:39
-
14:04
-
12:47
-
12:18
-
09:00
-
04:34
-
01:00
-
00:00
- 27 июня 2023
-
22:23
-
21:52
-
21:17
-
18:47
-
15:14
-
14:34
-
13:24
-
13:19
-
12:32
-
10:45
-
09:54
-
09:30
-
09:00
-
02:42
-
00:41
- 26 июня 2023
-
21:13
-
20:18
-
19:36
-
18:08
-
17:26