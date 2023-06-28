Трёхкратный чемпион мира по велоспорту условно осуждён за вождение в нетрезвом виде

Трёхкратный чемпион мира, словацкий велогонщик Петер Саган приговорен к трём месяцам лишения свободы условно за вождение скутера в Монако в нетрезвом виде, сообщает Monaco-Matin. Действие его водительских прав также приостановлено на три месяца.

Инцидент случился 12 мая, когда Саган на глазах у представителей правопорядка безуспешно пытался припарковать свой скутер там, где оставляют велосипеды. Проведённый тест показал высокое содержание алкоголя в организме спортсмена. В 2021 году велогонщик, который проживает в Монако, уже был оштрафован местными властями на € 5 тыс. за нападение на полицейского в нетрезвом виде, поэтому теперь в отношении словака решили применить другое наказание – условный срок.

33-летний Саган входит в тройку самых высокооплачиваемых велогонщиков планеты. Петер трижды выигрывал групповую гонку на чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и семь раз становился лучшим в спринтерском зачёте веломногодневки «Тур де Франс».