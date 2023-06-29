София Позднякова — о золотом дубле в Токио: момента эйфории как такового не было

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала о своих впечатлениях после золотого дубля в личном и командном зачёте на Олимпийских играх — 2018 в Токио.

«Это момент, к которому стремится каждый. Все мечтают о золотой медали Олимпиады, а тут у меня их ещё и две. Недавно с кем-то обсуждали — помню, как нанесла последний удар и подумала: «Ну, всё, день закончен, сейчас надо пойти сдать тест на допинг, поесть и спать». Момента эйфории как такового не было. Ещё думала: «Блин, надо же, наверное, упасть, дорожку поцеловать, что там делают обычно». В 2018 году, когда выиграла чемпионат мира, у меня возникла какая-то детская эмоция, непонимание того, как это случилось: мне 21 год, я – лучшая на планете, это первая взрослая награда в карьере. В Токио была более осознанная победа. Как никогда удалось справиться с эмоциональными моментами – стрессом, страхом. День прошёл очень легко. Первый бой оказался сложным, а потом всё как-то хорошо пошло. Осознание пришло, наверное, только когда вернулась в Москву, когда начались какие-то мероприятия, на которых представляли: «Двукратная олимпийская чемпионка…» А до этого ощущалось, как будто это случилось, но не про тебя», – рассказала Позднякова в интервью Алле Шишкиной в новом выпуске «Без воды».