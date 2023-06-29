ISU включил россиян в список судей и стартеров для конькобежного спорта и шорт-трека

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список судей, стартеров, распорядителей участников и спортивных экспертов сезона-2023/2024 для конькобежного спорта и шорт-трека, в число которых вошли российские и белорусские специалисты.

Окончательные списки будут утверждены 1 августа 2023 года, сообщается на основном сайте организации.

При этом отмечается, что официальные представители Союзов конькобежцев России и Беларуси по-прежнему не могут участвовать в мероприятиях под эгидой ISU.

Напомним, стало известно распределение фигуристов по этапам серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024. Соревнования пройдут в США, Канаде, Франции, Китае, Финляндии и Японии с 20 октября по 26 ноября. Россияне второй год подряд не принимают участия в турнире, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.