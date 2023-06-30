Олислагерс: верю, что смогут прыгнуть на 2,05 м в этом году и даже выше

Австралийка Никола Олислагерс прокомментировала свою победу в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне с результатом 2 метра 2 сантиметра. Также серебряная призёрка Игр-2020 пыталась взять высоту 2,05, но она ей не покорилась.

Олислагерс установила лучший результат сезона в мире и повторила принадлежащий ей рекорд Океании и личный рекорд, поставленный на ОИ в Токио. До замужества Олислагерс выступала под фамилией Макдермотт.

«Прыжок на 2,02 м был потрясающим. Вторая попытка на 2,05 м — я думаю, что буду смотреть на неё снова и снова и учиться на этом. Независимо от того, выигрываю я или проигрываю, для меня самым важным показателем является то, как высоко я прыгну. Если я просто сосредоточусь на том, чтобы однажды показать 2,10 м или сделать что-то, что кажется сумасшедшим, победы придут. Я в той форме, которая позволят ставить личный рекорд. Сегодня я могу сказать, что у меня есть вера в 2,05 м, но, может быть, получится даже что-то большее в этом году», — приводит официальный сайт World Athletics слова Олислагерс.

Основная часть соревнований в Лозанне пройдёт в пятницу, 30 июня.