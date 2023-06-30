Сергей Янюшкин: в 2024-м российские регбисты на Олимпиаду точно не поедут

Российский регбист, полузащитник и капитан команды «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин поделился мнением об отстранении россиян от международных соревнований.

«Я завершил карьеру в сборной чуть раньше, чем нас отстранили от всех соревнований. Поэтому как игрок я не скучаю по международным турнирам, но мне не хватает их как зрителю. Тут больше обидно за молодых ребят, которые доросли до уровня сборной и могли бы выступать на международной арене. Сейчас они лишены этого шанса. Очень обидно за ребят, но тут ничего не поделаешь – ситуация такая, все всё понимают. Думаю, что когда-то мы всё равно вернёмся и будем ещё сильнее.

В 2024-м российские регбисты на Олимпиаду точно не поедут. Если не ошибаюсь, сейчас в Германии проходит последний отборочный турнир, а нас туда не пригласили. На Олимпиаду мы точно не попадаем, ни мужчины, ни девушки. Не знаю, конечно, какой шанс отобраться был у мужчин, но у девушек он был 99%. А по поводу Кубка мира 2027 года, если нас допустят, нужно ещё смотреть, получится ли отобраться и воспользуемся ли мы этой возможностью. Просто дело в том, что я не могу сказать, какой сейчас уровень у сборной России. Игр нет, судить о том, попали бы мы на Кубок мира или нет, сложно», — сказал Янюшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.