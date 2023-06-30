«Счёт уже 0:17. Куда волноваться?» Сергей Янюшкин — о камбэке «Локомотива» в финале ЧР

Российский регбист, капитан клуба «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин прокомментировал камбэк команды в финале чемпионата России.

Мы в перерыве поговорили с ребятами. «Ребят, счёт уже 0:17. Куда дальше волноваться?» – сказал кто-то из ребят. Мы не хотели, чтобы было повторение прошлых финалов, когда «Енисей» нас громил. Мы знали, что за нас люди переживали. В Пензе болельщики сняли кинотеатр, смотрели матч вместе. По России тоже много кто болел, писал, поддерживал. Мы поговорили, поняли, что надо расслабиться, наладить свою игру. Мы хотели начать владеть мячом, атаковать, потому что в первом тайме у нас таких возможностей было очень мало. Мы, наверное, вышли раскрепощёнными. У нас была неплохая защита.

Может, «Енисей» слишком поверил в себя, выигрывая 17:0. Для них в первом тайме всё действительно очень легко складывалось. Может, что-то другое. Я просто знаю, что во втором тайме мы владели мячом, стали чуть больше играть в атаке и это принесло свои плоды», — сказал Янюшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.