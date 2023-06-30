Сергей Янюшкин: сборной России по регби с грузинами бы сыграть, но они вряд ли захотят

Российский регбист, капитан команды «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин поделился мнением о возможных соперниках сборной России в товарищеских матчах.

«Наверное, сборной России с грузинами можно было бы сыграть, но они вряд ли захотят. С другими странами ближнего зарубежья смысла играть нет.

А вот с «Барбарианс» матчи нужны, так как у команды очень серьёзный уровень. Если бы все легионеры, которые у нас есть, смогли приехать, это был бы ещё более серьёзный уровень. Просто сезон был непростой, многие уехали, кто-то в отпуск, кто-то домой, кто-то травмирован. Если бы удалось собрать всех, это был бы уровень лидирующих команд чемпионата Европы. Нужно больше таких игр, например, проводить серии, чтобы и в сборной России, и в «Барбарианс» смогли поиграть все. Правда, не знаю, когда время для этого найти. Просто сейчас у нас собирается молодая команда с прицелом на будущее, поэтому на счёт в последней игре вообще смотреть не надо. Тем более в «Барбарианс» были более опытные и мастеровитые игроки», — сказал Янюшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.