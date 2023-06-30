Сергей Янюшкин рассказал, что чувствовал, когда исполнял «золотой» удар в финале ЧР
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Российский регбист, полузащитник и капитан команды «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин рассказал, что чувствовал во время исполнения «золотого» удара в финале чемпионата России в матче с «Енисей-СТМ».
«Давление было очень серьёзное. Фанаты «Енисея» за свою команду очень яростно болели, шум такой стоял. Но во время предыдущих ударов в матче, которые были более простыми, волнения у меня было гораздо больше. Тут же удар был тяжёлый. Я сам себе сказал, что это нелёгкий удар, его просто нужно правильно исполнить. Получится или не получится — меня в любом случае никто журить не будет. Поэтому я легко подходил к этому удару», — сказал Янюшкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
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