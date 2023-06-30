Ушёл из жизни чемпион мира по лыжероллерам Альфио ди Грегорио
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29 июня ушёл из жизни легендарный представитель лыжероллерного спорта, многократный чемпион мира и обладатель Кубка мира по лыжероллерам итальянец Альфио ди Грегорио. Сицилиец по происхождению, он всю жизнь пылал страстью к лыжным гонкам и сумел наиболее ярко проявить себя именно в летней разновидности этого вида спорта. Среди спортсменов-лыжероллистов его уважительно называли Король Альфио.
Причиной смерти ди Грегорио послужил рак, с которым спортсмен боролся последние годы, но, к сожалению, не сумел победить. У него остались жена Даниэла и сыновья Маттиа и Лука.
Последний раз в чемпионатах мира в возрасте 45 лет спортсмен участвовал в 2015 году, заняв седьмое место в гонке в гору и опередив среди прочих россиянина Евгения Дементьева.
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