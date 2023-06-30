Константин Крылов побил юниорский рекорд России в беге на 100 м, который держался 33 года

Представитель Красноярского края Константин Крылов трижды за день превзошёл юниорский рекорд России (до 20 лет) в беге на 100 метров, который держался более 30 лет. Крылов выиграл первенство России U23, которое проходит в Екатеринбурге, с результатом в финальном забеге 10,17 секунды. В предварительном забеге он преодолел стометровку за 10,22 секунды, а в полуфинале – за 10,15.

Предыдущее достижение принадлежало Александру Горемыкину, равнялось 10,30 секунды и было показано в 1990 году.

Напомним, взрослый рекорд России в этом виде принадлежит Николаю Юшманову и Андрею Епишину, которые пробежали 100 метров за 10,10 секунды в 1986 и 2006 годах соответственно.

В Екатеринбурге вторым финишировал Владислав Скулин из Иркутской области (10,33). Третьим стал Данила Тен из Краснодарского края (10,34).