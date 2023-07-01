Европейские игры — 2023: результаты соревнований 30 июня

Сегодня, 30 июня, завершился десятый соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности разыгрываются медали в 29 разных видах спорта.

Европейские игры. Финалы. Пятница, 30 июня

Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-команды

1. Германия – 101,69.

2. Словакия – 103,60

3. Великобритания – 103,84.

Женщины. Каноэ-команды

1. Чехия – 115,54.

2. Великобритания – 116,34.

3. Германия – 119,60.

Фехтование. Мужчины. Командная шпага

1. Венгрия.

2. Швейцария

3. Италия.

Женщины. Командная сабля

1. Франция.

2. Италия.

3. Венгрия

Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м

1. Клеман Бессаге (Франция) – 30.

2. Кристиан Райц (Германия) – 28.

3. Мартин Подградский (Чехия) – 18.

Стендовая стрельба. Трап. Женщины

1. Джессика Росси (Италия).

2. Сату Мякеля-Нуммела (Финляндия).

3. Яна Шпотакова (Словакия).

Трап. Мужчины

1. Мауро Де Филиппис (Италия)

2. Владимир Степан (Чехия)

3. Ричард Левин-Андерссон (Швеция).