Европейские игры — 2023: результаты соревнований 30 июня

Сегодня, 30 июня, завершился десятый соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности разыгрываются медали в 29 разных видах спорта.
Европейские игры. Финалы. Пятница, 30 июня
Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-команды
1. Германия – 101,69.
2. Словакия – 103,60
3. Великобритания – 103,84.
Женщины. Каноэ-команды
1. Чехия – 115,54.
2. Великобритания – 116,34.
3. Германия – 119,60.
Фехтование. Мужчины. Командная шпага
1. Венгрия.
2. Швейцария
3. Италия.
Женщины. Командная сабля
1. Франция.
2. Италия.
3. Венгрия
Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м
1. Клеман Бессаге (Франция) – 30.
2. Кристиан Райц (Германия) – 28.
3. Мартин Подградский (Чехия) – 18.
Стендовая стрельба. Трап. Женщины
1. Джессика Росси (Италия).
2. Сату Мякеля-Нуммела (Финляндия).
3. Яна Шпотакова (Словакия).
Трап. Мужчины
1. Мауро Де Филиппис (Италия)
2. Владимир Степан (Чехия)
3. Ричард Левин-Андерссон (Швеция).
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