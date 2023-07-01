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Европейские игры — 2023: результаты соревнований 30 июня

Европейские игры — 2023: результаты соревнований 30 июня
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Сегодня, 30 июня, завершился десятый соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности разыгрываются медали в 29 разных видах спорта.

Европейские игры. Финалы. Пятница, 30 июня
Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-команды

1. Германия – 101,69.
2. Словакия – 103,60
3. Великобритания – 103,84.

Женщины. Каноэ-команды

1. Чехия – 115,54.
2. Великобритания – 116,34.
3. Германия – 119,60.

Фехтование. Мужчины. Командная шпага

1. Венгрия.
2. Швейцария
3. Италия.

Женщины. Командная сабля

1. Франция.
2. Италия.
3. Венгрия

Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м

1. Клеман Бессаге (Франция) – 30.
2. Кристиан Райц (Германия) – 28.
3. Мартин Подградский (Чехия) – 18.

Стендовая стрельба. Трап. Женщины
1. Джессика Росси (Италия).
2. Сату Мякеля-Нуммела (Финляндия).
3. Яна Шпотакова (Словакия).

Трап. Мужчины

1. Мауро Де Филиппис (Италия)
2. Владимир Степан (Чехия)
3. Ричард Левин-Андерссон (Швеция).

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