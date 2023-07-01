Ингебригтсен и Краузер победили в Лозанне, Арегави показал пятое время в истории на 5000 м

В швейцарской Лозанне прошёл шестой этап «Бриллиантовой лиги» в сезоне-2023. Самый выдающийся результат на соревнованиях показал эфиопский бегун Бериху Арегави на дистанции 5000 м. Он опередил олимпийского чемпиона кенийца Джошуа Чептегеи и финишировал первым с временем 12 минут 40,45 секунды. Это пятый результат в истории лёгкой атлетики. Мировой рекорд принадлежит финишировавшему вторым в Лозанне Чептегеи и равен 12.35,36.

Олимпийский чемпион в беге на 1500 м норвежец Якоб Ингебригтсен одержал победу на этой дистанции с рекордом соревнований — 3:28,72. Мировой рекордсмен в толкании ядра американец Райан Краузер выиграл в Лозанне с результатом 22,29, что значительно уступает его достижению (23,56), установленному месяц назад.

Ещё одна представительница США Кэти Мун, ранее выступавшая под фамилией Нажотт, победила в прыжках с шестом с результатом 4,82 м, что стало лучшим результатом сезона в мире.

На дистанции 100 м у женщин быстрейшей стала ивуарийка Мари-Жозе Та Лу с результатом 10,88. У мужчин на 200 первым добрался до финиша ботсванец Летсиль Тебого за 20,01 секунды.

Олимпийская чемпионка Жасмин Камачо-Куинн выиграла бег на 100 метров с барьерами у женщин с результатом 12,40.