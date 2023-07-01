Ушла из жизни бронзовый призёр московской Олимпиады в хоккее на траве Валентина Заздравных

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года в хоккее на траве Валентина Заздравных умерла на 69-м году жизни. Об этом сообщил бывший президент Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Сергей Чеченков.

«К глубочайшему сожалению, Валентина Михайловна Заздравных ушла из жизни. Федерация хоккея на траве России, по моей информации, уведомила о её смерти министерство спорта», — приводит слова Чеченкова ТАСС.

На клубном уровне Заздравных в составе узбекской команды «Андижанка» дважды становилась победительницей чемпионата СССР (1979, 1980). Позднее, в 1981 году, Валентина стала обладательницей бронзовой награды чемпионата мира, который проходил в Аргентине. Нельзя не отметить, что третьи места на чемпионате мира 1981 года и Олимпийских играх 1980 года являются наивысшим достижением в истории советского женского хоккея на траве. Российские хоккеистки ни разу не становились призёрами чемпионатов мира и Олимпиад.