Покинувшие Россию фехтовальщики могут выступить на чемпионате США

Российские и белорусские фехтовальщики получили возможность выступить на чемпионате США 2023 года, который завершится 9 июля.

«Фехтовальщикам из России и Беларуси разрешается участвовать в соревнованиях, если они соответствуют требованиям, установленным советом директоров. По состоянию на 28 июня три фехтовальщика выполнили эти требования.

Мы понимаем, что есть спортсмены, которые могут быть россиянами или белорусами, проживать на территории США и приносить пользу нашему фехтованию. Они будут допущены на национальные соревнования, если осуждают действия России и Беларуси и не проявляют принадлежности к этим странам на соревнованиях», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации фехтования США.