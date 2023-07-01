«Я киборг с титановой костью». Шубенков — о травме, полученной после падения с мотоцикла

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о травме, которую получил в результате падения с мотоцикла.

«После падения я приехал в травмпункт, где мне поставили верный диагноз: перелом левой ключицы со смещением. Но лечение выбрали странное — затянуть плечи назад, насколько это возможно, наложить гипсовую «восьмёрку», сделать рентген в одной проекции и отпустить домой. Вроде выглядело ровно, поэтому «и так сойдёт». Сразу отправить на госпитализацию или хотя бы сфоткать сбоку не заморочились, а я не стал настаивать, потому что устал, очень больно, грустно и вообще домой хотелось.

На то, чтобы сделать альтернативный рентген, понять, что нужна операция, дождаться пластины и сдать все анализы, ушла неделя! И это ещё мы старались сделать всё максимально быстро и в одном месте, а не ходить по поликлиникам. Тем не менее теперь всё сделано в лучшем виде, я киборг с титановой костью», — написал Шубенков в своих соцсетях.