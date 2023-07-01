«Я киборг с титановой костью». Шубенков — о травме, полученной после падения с мотоцикла

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о травме, которую получил в результате падения с мотоцикла.
«После падения я приехал в травмпункт, где мне поставили верный диагноз: перелом левой ключицы со смещением. Но лечение выбрали странное — затянуть плечи назад, насколько это возможно, наложить гипсовую «восьмёрку», сделать рентген в одной проекции и отпустить домой. Вроде выглядело ровно, поэтому «и так сойдёт». Сразу отправить на госпитализацию или хотя бы сфоткать сбоку не заморочились, а я не стал настаивать, потому что устал, очень больно, грустно и вообще домой хотелось.
На то, чтобы сделать альтернативный рентген, понять, что нужна операция, дождаться пластины и сдать все анализы, ушла неделя! И это ещё мы старались сделать всё максимально быстро и в одном месте, а не ходить по поликлиникам. Тем не менее теперь всё сделано в лучшем виде, я киборг с титановой костью», — написал Шубенков в своих соцсетях.
- 1 июля 2023
-
14:24
-
14:16
-
13:38
-
13:26
-
10:24
-
04:52
-
00:24
-
00:00
- 30 июня 2023
-
19:56
-
19:32
-
18:03
-
17:48
-
16:49
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:54
-
14:50
-
09:00
-
03:22
-
00:37
-
00:12
- 29 июня 2023
-
22:44
-
20:52
-
19:28
-
17:49
-
15:42
-
15:39
-
15:35
-
13:26
-
12:55
-
12:45
-
12:35