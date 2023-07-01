Метатели молота Царёва и Пронкин выполнили квалификационные нормативы на Олимпиаду-2024

Российские метатели молота Елизавета Царёва и Валерий Пронкин выполнили квалификационные нормативы для участия в Олимпийских играх – 2024. На открытом турнире Республики Беларусь «Мы разам» («Мы вместе»), который проходит в Бресте, Царёва одержала победу, показав результат 74,65 метра, что является лучшим результатом сезона в Европе. Норматив в метании молота у женщин составляет 74 метра ровно.
Пронкин занял второе место с результатом 79,94 метра. Победу одержал белорус Александр Шиманович, отправивший молот на отметку 80,26 метра. У мужчин квалификационный норматив на Олимпиаду составляет 78,20 метра.
Квалификационный отбор на легкоатлетический турнир Олимпиады в Париже в большинстве дисциплин стартовал 1 июля и продлится до 30 июня 2024 года.
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