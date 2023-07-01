«Кристалл» одержал десятую победу подряд в чемпионате России по пляжному футболу

В Санкт-Петербурге состоялись четыре матча четвёртого этапа чемпионата России по пляжному футболу.

Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар-ЮМР» со счётом 9:4. Хет-триком в составе победителей отметился Ян Пелецкий. Дубль оформил Филипе.

«Кристалл» в санкт-петербургском дерби разгромил «Лекс» — 7:1. Дублями в составе победителей отметились Егор Ремизов и Алексей Макаров. Для «Кристалла» это десятая подряд победа в чемпионате России.

«Саратов» обыграл «Спартак» со счётом 6:3. ЦСКА нанёс поражение «Строгино» — 4:2. Дублем в составе победителей отметился Лукао, у строгинцев оба мяча забил Егор Епурь.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Четвёртый этап. 11-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Краснодар-ЮМР» — 9:4.

«Лекс» (Санкт-Петербург) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 1:7.

«Саратов» – «Спартак» (Москва) – 6:3.

«Строгино» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:4.