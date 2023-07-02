Семикратный олимпийский чемпион пловец Кейлеб Дрессел не смог пройти отбор на ЧМ-2023

Спустя два года после завоевания трёх золотых медалей в личных видах на Олимпийских играх в Токио американский пловец Кейлеб Дрессел не сумел пройти отбор в национальную команду на чемпионат мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке, сообщает Associated Press.

В субботу на чемпионате США в Индианаполисе он стал только 22-м на дистанции 50 м вольным стилем, что позволит ему стартовать только в финале C. Ранее 26-летний Дрессел не смог попасть в число призёров и в двух других дисциплинах, в которых он выигрывал личное золото в Токио. На 100 м баттерфляем он поделил пятое место, а на 100 м вольным стилем не попал в финал. Также Дрессел выступил на национальном чемпионате на неолимпийской дистанции 50 м баттерфляем, где занял третье место.

На счету американца помимо трёх побед в личных видах ещё по два выигранных золота Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио в эстафетах.

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште Дрессел стал первым пловцом после Майкла Фелпса, одержавшим семь побед. На ЧМ-2019 в Кванджу он выиграл шесть золотых и две серебряных награды.

На чемпионате мира-2022 в Будапеште Дрессел завоевал две золотые медали, но загадочным образом выбыл из соревнований, сославшись на состояние здоровья, после того как показал второе лучшее время на 100 м вольным стилем предварительных соревнованиях.

Он практически исчез из поля зрения общественности и не возобновлял обучение в Университете Флориды до начала этого года. Дрессел вернулся к соревнованиям на небольшом турнире в Атланте в мае. Национальный чемпионат стал его первым соревнованием на высшем уровне после ЧМ-2022.