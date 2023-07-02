Федерация гребного спорта России заявила пятерых спортсменов в нейтральном статусе на ЧМ

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что организация отправила в Международную федерацию гребного спорта (World Rowing) список, в который вошли пять спортсменов, которых ФГСР планирует заявить на чемпионат мира в Белграде в нейтральном статусе.

«Мы уже отправили список для участия в молодёжном первенстве мира (до 23 лет), которое пройдёт в Пловдиве. Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде. В заявках минимальное количество спортсменов, на оба старта мы планируем отправить по пять человек, заявляли только сильнейших. Критерием включения являлся только спортивный результат, на соревнования должны ехать те, кто реально способен бороться за медали.

Международная федерация известила нас о том, что получила письмо с заявкой, которую изучает. Взрослый чемпионат мира пройдёт только в сентябре, поэтому у World Rowing есть время до конца августа принять решение по нашим спортсменам. Что касается молодёжного мирового первенства, которое пройдёт во второй половине июля, то по этому старту мы ждём решения от международной федерации до конца следующей недели. Для въезда в Болгарию нужны визы, к оформлению которых спортсмены могут приступить только после получения официальных приглашений от организаторов», — приводит слова Свирина ТАСС.

Напомним, молодёжный чемпионат мира состоится в Пловдиве с 19 по 23 июля 2023 года. Взрослое мировое первенство пройдёт в Белграде с 3 по 10 сентября.