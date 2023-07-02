Прыгун в высоту россиянин Данил Лысенко выполнил олимпийский норматив

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко завоевал золото на международном турнире «Мы вместе», который проходит в Бресте (Беларусь).

Российский спортсмен показал результат 2,33 метра и выполнил квалификационный олимпийский норматив. Вторым стал белорусский легкоатлет Дмитрий Набоков, результат которого составил 2,20 метра. Третье место на соревнованиях занял россиянин Матвей Рудник (2,20), который оказался ниже с учётом количества попыток.

Таким образом, Лысенко повторил лучший результат сезона в мире. Квалификация на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) стартовала 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года.

Напомним, Лысенко — чемпион мира в помещении 2018 года и серебряный призёр чемпионата мира в Лондоне 2017 года.