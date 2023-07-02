Француз Виктор Лафей выиграл второй этап «Тур де Франс»

Французский велогонщик Виктор Лафей, представляющий команду Cofidis, стал победителем второго этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Он потратил 4 часа 46 минут и 39 секунды, чтобы преодолеть дистанцию 209 км.
Второй результат — у бельгийца Ваута ван Эрта (команда Jumbo-Visma), а тройку лучших замкнул словенец Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates.
После двух этапов в общем зачёте лидирует великобританец Адам Йейтс, представляющий команду UAE Team Emirates. Второе место занимает Тадей Погачар, а третье — британец Саймон Йейтс (Jayco AlUla).
В этом году самая престижная велогонка – «Тур де Франс» – отмечает своё 110-летие.
Напомним, в нынешнем году на «Тур де Франс» не будет ни одного россиянина, так как Александр Власов из BORA‑Hansgrohe решил пропустить «Большую петлю» в связи с подготовкой к «Вуэльте Испании».
- 2 июля 2023
-
18:54
-
16:29
-
15:52
-
13:12
-
11:43
-
09:00
-
04:12
-
03:58
-
00:07
- 1 июля 2023
-
22:36
-
21:48
-
19:53
-
19:38
-
19:16
-
17:56
-
17:25
-
17:11
-
16:31
-
14:24
-
14:16
-
13:38
-
13:26
-
10:24
-
04:52
-
00:24
-
00:00
- 30 июня 2023
-
19:56
-
19:32
-
18:03
-
17:48
-
16:49
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:10