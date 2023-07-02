Француз Виктор Лафей выиграл второй этап «Тур де Франс»

Французский велогонщик Виктор Лафей, представляющий команду Cofidis, стал победителем второго этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Он потратил 4 часа 46 минут и 39 секунды, чтобы преодолеть дистанцию 209 км.

Второй результат — у бельгийца Ваута ван Эрта (команда Jumbo-Visma), а тройку лучших замкнул словенец Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates.

После двух этапов в общем зачёте лидирует великобританец Адам Йейтс, представляющий команду UAE Team Emirates. Второе место занимает Тадей Погачар, а третье — британец Саймон Йейтс (Jayco AlUla).

В этом году самая престижная велогонка – «Тур де Франс» – отмечает своё 110-летие.

Напомним, в нынешнем году на «Тур де Франс» не будет ни одного россиянина, так как Александр Власов из BORA‑Hansgrohe решил пропустить «Большую петлю» в связи с подготовкой к «Вуэльте Испании».