«Локомотив» прервал победную серию «Кристалла» из 10 матчей

2 июля в Санкт-Петербурге на стадионе Nova Arena матчами 12-го тура завершился четвёртый этап Чемпионата России 2023 по пляжному футболу, который прошёл с 30 июня по 2 июля.
В центральном матче игрового дня московский «Локомотив» одержал победу над лидером чемпионата «Кристаллом» из Санкт-Петербурга со счётом 4:3 и вышел на второе место турнирной таблицы. Во время матча игроки московской команды получили два удаления: Мовахед Мохаммадпор Балторк и Ян Пелецкий заработали красные карточки. Забитыми мячами в составе победителей отметились: Фёдор Земсков, Амадиус Виноградов, Филипе и Нуритдин Мамадиев. У «Кристалла» дубль оформил Родриго, один мяч у Егора Ремизова.
В остальных матчах тура футболисты «Строгино» оказались сильнее «Крыльев Советов», «Лекс» обыграл ЦСКА, «Саратов» взял верх над «Краснодаром-ЮМР».
Пляжный футбол. Чемпионат России. Четвёртый этап. 12-й тур
«Крылья Советов» (Самара) – «Строгино» (Москва) – 1:3.
«Лекс» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 6:3.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 3:4.
«Краснодар-ЮМР» – «Саратов» – 4:5.
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