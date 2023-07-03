«Локомотив» прервал победную серию «Кристалла» из 10 матчей

2 июля в Санкт-Петербурге на стадионе Nova Arena матчами 12-го тура завершился четвёртый этап Чемпионата России 2023 по пляжному футболу, который прошёл с 30 июня по 2 июля.

В центральном матче игрового дня московский «Локомотив» одержал победу над лидером чемпионата «Кристаллом» из Санкт-Петербурга со счётом 4:3 и вышел на второе место турнирной таблицы. Во время матча игроки московской команды получили два удаления: Мовахед Мохаммадпор Балторк и Ян Пелецкий заработали красные карточки. Забитыми мячами в составе победителей отметились: Фёдор Земсков, Амадиус Виноградов, Филипе и Нуритдин Мамадиев. У «Кристалла» дубль оформил Родриго, один мяч у Егора Ремизова.

В остальных матчах тура футболисты «Строгино» оказались сильнее «Крыльев Советов», «Лекс» обыграл ЦСКА, «Саратов» взял верх над «Краснодаром-ЮМР».

Пляжный футбол. Чемпионат России. Четвёртый этап. 12-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Строгино» (Москва) – 1:3.

«Лекс» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 6:3.

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 3:4.

«Краснодар-ЮМР» – «Саратов» – 4:5.