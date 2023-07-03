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Российские спортсмены не получили приглашения на чемпионат мира по гребле на байдарках

Российские спортсмены не получили приглашения на чемпионат мира по гребле на байдарках
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Российские и белорусские спортсмены не получили от организаторов приглашения на участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который является отборочным на Олимпиаду 2024 года. Соревнования пройдут в германском Дуйсбурге с 23 по 27 августа 2023 года.

«Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования. Что касается независимой комиссии ICF, то она ещё работает и продолжает вырабатывать критерии присвоения нейтрального статуса», – приводит слова главного тренера сборной России ТАСС.

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