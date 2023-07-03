Российские спортсмены не получили приглашения на чемпионат мира по гребле на байдарках

Российские и белорусские спортсмены не получили от организаторов приглашения на участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который является отборочным на Олимпиаду 2024 года. Соревнования пройдут в германском Дуйсбурге с 23 по 27 августа 2023 года.
«Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования. Что касается независимой комиссии ICF, то она ещё работает и продолжает вырабатывать критерии присвоения нейтрального статуса», – приводит слова главного тренера сборной России ТАСС.
- 3 июля 2023
-
12:20
-
11:44
-
08:38
-
00:46
-
00:08
- 2 июля 2023
-
23:46
-
21:47
-
21:30
-
21:05
-
20:15
-
18:54
-
16:29
-
15:52
-
13:12
-
11:43
-
09:00
-
04:12
-
03:58
-
00:07
- 1 июля 2023
-
22:36
-
21:48
-
19:53
-
19:38
-
19:16
-
17:56
-
17:25
-
17:11
-
16:31
-
14:24
-
14:16
-
13:38
-
13:26
-
10:24
-
04:52
-
00:24