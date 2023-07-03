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Никита Бурмакин оценил победу на чемпионате России по пляжному теннису

Никита Бурмакин оценил победу на чемпионате России по пляжному теннису
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Четвёртый номер мирового рейтинга Никита Бурмакин высказался о победе на чемпионате России по пляжному теннису, который проходил в Рыбинске.

Бурмакин в паре с Сергеем Самохваловым в решающем матче обыграл Максима Ионина и Дмитрия Павлова – 6:4, 6:3.

«Я заранее знал, что из Бразилии, где я провёл три недели и выиграл два турнира мирового тура подряд, буду добираться очень долго. Так и получилось. Конечно, если бы в Уберландии мы вылетели на ранней стадии, то времени на дорогу было бы на день или даже два больше, но вылетать не планировали (улыбается). В итоге мы там выиграли, и, даже несмотря на проблемы с ногой, я решил ехать в Рыбинск и играть. Потому что мы заранее договаривались с Сергеем Самохваловым, он даже какие-то экзамены в университете сдавал досрочно, чтобы успеть на чемпионат России. Играли с ним впервые, но оказалось довольно удобно. Не всё, конечно, получилось супергладко, но достаточно для победы. Сейчас я очень устал, но и очень рад, что приехал.

Конечно, самый тяжёлым получился решающий матч, мы вышли на действующих чемпионов России, ребята давно играют вместе и очень слажены. Большинство геймов получились упорными и по игре, и по счёту, постоянно доходило до 40:40, но всё-таки наша тактика сработала, и в ключевые моменты мы действовали уверенно и мало ошибались. Поэтому и победили. А Рыбинску от меня отдельная благодарность: тут всегда всё отлично, приятно играть и главное — трепетное отношение к пляжному теннису. Если когда-то тут появится большая арена для круглогодичных тренировок, то это будет очень здорово», — сказал Бурмакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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