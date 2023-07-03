Семь российских фехтовальщиков заявились на чемпионат мира — 2023

Семь российских спортсменов заявились на чемпионат мира по фехтованию как индивидуальные атлеты. Среди них шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева и шпажисты Вадим Анохин и Артём Саркисян.
Напомним, Международная федерация фехтования одной из первых прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета о возвращении российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Однако заявки самых именитых российских фехтовальщиков, олимпийских чемпионов Токио-2020 в FIE отклонили из-за активной поддержки спецоперации на Украине. В такой ситуации российская федерация фехтования отказалась от выступления на международных турнирах, но не запретила прошедшим проверку спортсменам подавать индивидуальные заявки.
Чемпионат мира пройдёт с 22 по 30 июля в Милане (Италия).
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