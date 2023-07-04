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Владимир Путин пригласил страны ШОС на Международный фестиваль университетского спорта

Владимир Путин пригласил страны ШОС на Международный фестиваль университетского спорта
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Президент России Владимир Путин пригласил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Международный фестиваль университетского спорта, который пройдёт в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года.

«Российские идеи спортивного сотрудничества в странах ШОС получили отклик, приглашаю сборные в Екатеринбург на Фестиваль университетского спорта», – сказал президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании ШОС, которое проходит в режиме видеосвязи.

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе мероприятия подводятся итоги деятельности ШОС за последний год и определяются ключевые направления развития многопланового сотрудничества в рамках организации.

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